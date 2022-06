Clima, il Parlamento Ue trova l’accordo sulla riforma delle quote di emissione. Ma è al ribasso: nel 2030 ancora 313 milioni di permessi gratuiti alle industrie inquinanti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo la spaccatura andata in scena all’inizio di giugno, la plenaria del Parlamento europeo ha votato una proposta di compromesso sulla riforma del sistema Ue per lo scambio delle quote di emissione di Co2 (Ets) e la nuova carbon tax alla frontiera. Il via libera ha consentito di sbloccare anche il Fondo Sociale per il Clima ed era l’ultimo tassello mancante per poter avviare il negoziato con Consiglio e Commissione per arrivare a un’intesa definitiva sui provvedimenti del pacchetto Fit for 55. Ma l’accordo raggiunto da Socialisti & Democratici, Ppe e Renew e accettato anche dai Verdi (439 i voti a favore, 157 i contrari e 32 gli astenuti) è però decisamente al ribasso rispetto a quello che era stato in precedenza approvato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo la spaccatura andata in scena all’inizio di giugno, la plenaria deleuropeo ha votato una proposta di compromessodel sistema Ue per lo scambiodidi Co2 (Ets) e la nuova carbon tax alla frontiera. Il via libera ha consentito di sbloccare anche il Fondo Sociale per iled era l’ultimo tassello mancante per poter avviare il negoziato con Consiglio e Commissione per arrivare a un’intesa definitiva sui provvedimenti del pacchetto Fit for 55. Maraggiunto da Socialisti & Democratici, Ppe e Renew e accettato anche dai Verdi (439 i voti a favore, 157 i contrari e 32 gli astenuti) è però decisamente alrispetto a quello che era stato in precedenza approvato in ...

