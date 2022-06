Clamoroso dalla Spagna | Cristiano Ronaldo ancora in Serie A | offerto da Jorge Mendes!

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il quotidiano Sport lancia un’altra importante notizia sulla Juventus:potrebbe tornare a Torino. Dopo la notizia su Neymar, ecco un altra bomba:Mendes avrebbe proposto il ritorno di. L’agente di CR7 avrebbe parlato con la dirigenza bianconera per un possibile secondo matrimonio tra il fuoriclasse portoghese e la Vecchia Signora. Se confermata, la notizia avrebbe dell’incredibile, considerando la separazione di appena un anno fa. Nonostante l’indiscrezione, la notizia va presa con le pinze. FOTO: Getty –Juventus Dopo la stagione fallimentare del ritorno a Manchester,starebbe pensando nuovamente di cambiare aria. Una delle destinazioni gradite al portoghese sarebbe proprio Torino. Tuttavia, come per ...

Pubblicità

EliAttiani : @DiMarzio @acmilan @Inter Un pippone clamoroso cacciato dalla primavera e dal bordeaux.. - CalcioOggi : Clamoroso dalla Spagna - La Juventus sogna il colpo Neymar, nodo ingaggio - Tutto Juve - tuttonapoli : Clamoroso dalla Spagna: 'La Juventus sogna Neymar, ma c'è problema ingaggio' - zazoomblog : Sto dalla parte di Putin. Rampini sbrocca contro Veronica Gentili: clamoroso su Rete 4 - #dalla #parte #Putin.… - TUTTOJUVE_COM : Clamoroso dalla Spagna - La Juventus sogna il colpo Neymar, nodo ingaggio -

Se il voto francese è, la tendenza potrebbe farsi largo anche in altri Paesi europei. ..." Macron - scrive Le Point - ha goduto di un pregiudizio favorevole in tutto il continente fin......Di fatto oggi Lopez deve colmare il debito con i due fondi e inoltre trovare altri 20 milioni... Lopez ha concesso un'intervista a L'Equipe in cui non ha detto nulla di. Ovviamente il ...Clamoroso a Bergamo, sembra ormai vicinissimo l’addio a Gasperini ... Gian Piero Gasperini e Luis Muriel [Credit: ANSA] – Il Calcio Magazine In casa Atalanta l’esclusione dall’Europa arrivata ...Ostia - "Un lucchetto nuovo fissato alla catena dalla Polizia Locale dopo lo sgombero di due stranieri che avevano occupato un manufatto nell'area verde tra via Poggio di Venaco e la pineta di ...