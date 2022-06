Cinque Stelle, eutanasia di un Movimento populista. L’opinione di Malgieri (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo capimmo il 27 novembre 2018. Luigi Di Maio, leader presuntuoso di un Movimento che aveva travolto i tradizionali rapporti di forza politici, si affacciò al balcone di Palazzo Chigi e tonitruante annunciò come un ossesso quel che neppure l’Altissimo (in senso proprio e non blasfemo) si era sognato di fare poco più di duemila anni fa: “Abbiamo abolito la povertà!”. Era una dichiarazione piena di veleno contro tutte le classi politiche del passato e del presente, oltre che una sottile incitazione all’odio populista che avrebbe dovuto essere come carburante per mantenere alta la velocità del successo appena agguantato alle elezioni politiche di pochi mesi prima. Sì, non ci volle davvero molto a comprendere che in Italia stava per nascere un colossale bluff al quale si sarebbero accodati in tanti ritenendo un comico capofila di una rivoluzione i cui ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo capimmo il 27 novembre 2018. Luigi Di Maio, leader presuntuoso di unche aveva travolto i tradizionali rapporti di forza politici, si affacciò al balcone di Palazzo Chigi e tonitruante annunciò come un ossesso quel che neppure l’Altissimo (in senso proprio e non blasfemo) si era sognato di fare poco più di duemila anni fa: “Abbiamo abolito la povertà!”. Era una dichiarazione piena di veleno contro tutte le classi politiche del passato e del presente, oltre che una sottile incitazione all’odioche avrebbe dovuto essere come carburante per mantenere alta la velocità del successo appena agguantato alle elezioni politiche di pochi mesi prima. Sì, non ci volle davvero molto a comprendere che in Italia stava per nascere un colossale bluff al quale si sarebbero accodati in tanti ritenendo un comico capofila di una rivoluzione i cui ...

