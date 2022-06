Ciclismo, Filippo Ganna vince i Campionati Italiani: “Tenevo alla maglia tricolore: sono in crescita” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Filippo Ganna si è laureato Campione d’Italia a cronometro. Il piemontese partiva con tutti i favori del pronostico ed è riuscito a conquistare la maglia tricolore per la terza volta in carriera. Il Campione del Mondo in carica si è imposto a San Giovanni al Natisone (in provincia di Udine) con 36 secondi di vantaggio su Mattia Cattaneo e 51” su Edoardo Affini. L’alfiere della Ineos Grenadiers, che si sta preparando per il Tour de France (punta a conquistare la maglia gialla al termine della prima tappa, una cronometro a Copenhagen), torna sul gradino più alto del podio dopo non aver centrato l’obiettivo lo scorso anno. L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali. Ciclismo, Campionati Italiani 2022: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022)si è laureato Campione d’Italia a cronometro. Il piemontese partiva con tutti i favori del pronostico ed è riuscito a conquistare laper la terza volta in carriera. Il Campione del Mondo in carica si è imposto a San Giovanni al Natisone (in provincia di Udine) con 36 secondi di vantaggio su Mattia Cattaneo e 51” su Edoardo Affini. L’alfiere della Ineos Grenadiers, che si sta preparando per il Tour de France (punta a conquistare lagial termine della prima tappa, una cronometro a Copenhagen), torna sul gradino più alto del podio dopo non aver centrato l’obiettivo lo scorso anno. L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali.2022: ...

