Ciclismo, Elisa Longo Borghini vince i Campionati Italiani a cronometro: “Test per il Giro d’Italia, non guarderò la classifica” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Elisa Longo Borghini si è laureata Campionessa Italiana a cronometro, imponendosi nella prova contro il tempo andata in scena a San Giovanni al Natisone (in provincia di Udine). L’azzurra, quest’anno capace di imporsi alla Parigi-Roubaix, ha battuto Vittoria Guazzini per 32 secondi e Marta Cavalli per 50 secondi. Ciclismo, Campionati Italiani 2022: Elisa Longo Borghini trionfa per la terza volta consecutiva a cronometro, seconda Vittoria Guazzini La piemontese ha conquistato la maglia tricolore per la terza volta consecutiva, addirittura la sesta in carriera. Elisa Longo Borghini ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022)si è laureata Campionessa Italiana a, imponendosi nella prova contro il tempo andata in scena a San Giovanni al Natisone (in provincia di Udine). L’azzurra, quest’anno capace di imporsi alla Parigi-Roubaix, ha battuto Vittoria Guazzini per 32 secondi e Marta Cavalli per 50 secondi.2022:trionfa per la terza volta consecutiva a, seconda Vittoria Guazzini La piemontese ha conquistato la maglia tricolore per la terza volta consecutiva, addirittura la sesta in carriera.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Per ...

