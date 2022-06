Ciclismo, Campionati Italiani 2022: il percorso nella terra dei trulli da Marina di Ginosa ad Alberobello (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sarà la Puglia quest’anno il grande palcoscenico della prova maschile valida per il Campionato Italiano. Sarà il traguardo di Alberobello ad assegnare la nuova Maglia Tricolore che cambierà proprietario dopo essere stata per 12 mesi sulle spalle di Sonny Colbrelli, ovviamente assente per le note vicende di salute. Si parte da Marina di Ginosa per un percorso di 237,1 piuttosto impegnativi. Dopo 25 km in linea si entrerà nel primo dei tre circuiti previsti sul tracciato. Qui si affronterà per due volte la salita delle Cave di Tufo di Gaudella. Una volta usciti dal circuito i corridori affronteranno un altro tratto in linea con l’impegnativa salita di Mottola. A quel punto inizierà un tratto vallonato che porterà al secondo circuito in cui tra l’altro i corridori incontreranno per la prima volta la linea del traguardo. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sarà la Puglia quest’anno il grande palcoscenico della prova maschile valida per il Campionato Italiano. Sarà il traguardo diad assegnare la nuova Maglia Tricolore che cambierà proprietario dopo essere stata per 12 mesi sulle spalle di Sonny Colbrelli, ovviamente assente per le note vicende di salute. Si parte dadiper undi 237,1 piuttosto impegnativi. Dopo 25 km in linea si entrerà nel primo dei tre circuiti previsti sul tracciato. Qui si affronterà per due volte la salita delle Cave di Tufo di Gaudella. Una volta usciti dal circuito i corridori affronteranno un altro tratto in linea con l’impegnativa salita di Mottola. A quel punto inizierà un tratto vallonato che porterà al secondo circuito in cui tra l’altro i corridori incontreranno per la prima volta la linea del traguardo. ...

