CIAR: al Rally di Alba la sfida delle sfide (Di mercoledì 22 giugno 2022) 16° Rally di Alba, 24 e 25 giugno,189 iscritti. Su questi tre dettagli si poggerà il fine settimana che sta arrivando per la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco del quale la gara proposta da Cinzano Rally Team rappresenta la grande novità in un calendario altamente qualificato. Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Source Leggi su rallyeslalom (Di mercoledì 22 giugno 2022) 16°di, 24 e 25 giugno,189 iscritti. Su questi tre dettagli si poggerà il fine settimana che sta arrivando per la quarta prova del Campionato Italiano Assoluto-Sparco del quale la gara proposta da CinzanoTeam rappresenta la grande novità in un calendario altamente qualificato. Sarà un appuntamento di lega pregiata, il Source

Pubblicità

CIRally : AL RALLY DI ALBA È PRONTO IL QUARTO ATTO DELLA SUZUKI RALLY CUP - rallyssimo : Incredibile ma vero: esisteva una gara in Italia che non avesse avuto ancora Paolino tra gli iscritti! - rally_timing : ?? ?? CIAR, weekend tricolore per Rudy Michelini: il pilota lucchese al 'via” del Rally di Alba #CIAR #RudyMichelini… - rally_timing : ?? ?? Rally Valli della Carnia 2022, sfida spettacolo tra Ampezzo e dintorni #CIAR #VallidellaCarnia #RallyTime - rally_timing : ?? ?? CIAR, ecco gli iscritti al Rally di Alba #CIAR #RallyAlba #ElencoIscritti #RallyTime -