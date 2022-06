CIA Puglia annuncia una conferenza stampa per illustrare le azioni di mobilitazione per l’agricoltura (Di mercoledì 22 giugno 2022) Bari. Una conferenza stampa per illustrare le iniziative di mobilitazione che CIA Agricoltori Italiani Puglia metterà in campo, in tutta la regione, a difesa dell’agricoltura pugliese. La conferenza stampa si terrà a Bari lunedì 27 giugno, dalle ore 10.30, all’Hotel Parco dei Principi (via Vito Vasile 6, prolungamento Viale Europa). All’incontro con i giornalisti, CIA Puglia ha invitato anche i parlamentari pugliesi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore all’agricoltura Donato Pentassuglia, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e tutti i consiglieri regionali. A spiegare i motivi e le azioni della mobilitazione, saranno ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 giugno 2022) Bari. Unaperle iniziative diche CIA Agricoltori Italianimetterà in campo, in tutta la regione, a difesa delpugliese. Lasi terrà a Bari lunedì 27 giugno, dalle ore 10.30, all’Hotel Parco dei Principi (via Vito Vasile 6, prolungamento Viale Europa). All’incontro con i giornalisti, CIAha invitato anche i parlamentari pugliesi, il presidente della RegioneMichele Emiliano, l’assessore alDonato Pentassuglia, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e tutti i consiglieri regionali. A spiegare i motivi e ledella, saranno ...

