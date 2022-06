Pubblicità

Vittoriog82 : RT @CalcioNews24: Christillin: «Marotta genio della lampada, da juventina lo rimpiango» - CalcioNews24 : Christillin: «Marotta genio della lampada, da juventina lo rimpiango» - sportli26181512 : #Lukaku-Inter, l'elogio della #Christillin: '#Marotta è il genio della lampada': 'Faccio i complimenti a Beppe, da… - Luxgraph : Inter, la Christillin sul ritorno di Lukaku: 'Da juventina rimpiango Marotta' - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Lukaku-#Inter, Evelina #Christillin: '#Marotta è il genio della lampada, lo rimpiango alla #Juventus' -

Corriere dello Sport

" Il ritorno di Lukaku all'Inter Faccio i complimenti a Beppe, un genio della lampada, come juventina lo rimpiango tantissimo e dico: Beppe, torna a casa ". Lo ha detto Evelina, membro Fifa in quota Uefa, grande tifosa della Juventus, ......Lukaku per Evelina, membro europeo del board Fifa e tifosa juventina, intervenuta nella trasmissione 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio1: 'F accio i complimenti a Beppe, un genio ... Lukaku-Inter, l'elogio della Christillin: "Marotta è il genio della lampada" Qatar2022, la Christillin: "Quando fu scelta la sede era un'altra Fifa..." "In generale, prima di accettare la candidatura di alcuni Paesi, andrebbero fatte maggiormente una serie indagini sui diritti ...Qatar2022, la Christillin: "Quando fu scelta la sede era un'altra Fifa..." "In generale, prima di accettare la candidatura di alcuni Paesi, andrebbero fatte maggiormente una serie indagini sui diritti ...