Chris Evans: "Captain America ha il costume peggiore rispetto a tutti gli altri Avengers" (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'attore Chris Evans ha ammesso che il costume di Captain America è il peggiore tra quelli dei membri degli Avengers. Chris Evans ha parlato del costume di Captain America sostenendo che non sia uno dei migliori tra le fila degli Avengers. L'attore stava rispondendo alle domande riguardanti i "più grandi dibattiti che avvengono su internet" insieme a Taika Waititi per LADbible, ritrovandosi a parlare del look del supereroe della Marvel. L'attore Chris Evans, impegnato con Waititi nella promozione del film animato Lightyear, ha dichiarato di non essere d'accordo con chi pensa che il costume di Captain ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'attoreha ammesso che ildiè iltra quelli dei membri degliha parlato deldisostenendo che non sia uno dei migliori tra le fila degli. L'attore stava rispondendo alle domande riguardanti i "più grandi dibattiti che avvengono su internet" insieme a Taika Waititi per LADbible, ritrovandosi a parlare del look del supereroe della Marvel. L'attore, impegnato con Waititi nella promozione del film animato Lightyear, ha dichiarato di non essere d'accordo con chi pensa che ildi...

