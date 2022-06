Chiedere ai bambini della primaria un questionario di valutazione della didattica e dei luoghi? Si può fare! Scarica un esempio questionario (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non è facile ascoltare dagli altri le valutazioni rispetto a quelle che sono le nostre prestazioni lavorative, l’impegno, la passione, lo stile comunicativo, soprattutto, quando le loro osservazioni e la conseguente valutazione non corrispondono a come pensiamo di aver fatto e come pensiamo d’aver svolto il nostro impegno. La valutazione del docente è una parte L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non è facile ascoltare dagli altri le valutazioni rispetto a quelle che sono le nostre prestazioni lavorative, l’impegno, la passione, lo stile comunicativo, soprattutto, quando le loro osservazioni e la conseguentenon corrispondono a come pensiamo di aver fatto e come pensiamo d’aver svolto il nostro impegno. Ladel docente è una parte L'articolo .

Pubblicità

sferriam : Riformare il catasto per l'Italia, è come chiedere a dei bambini chi ha rubato la marmellata. Una volta chiarito c… - orizzontescuola : Chiedere ai bambini della primaria un questionario di valutazione della didattica e dei luoghi? Si può fare! Scaric… - robnosraepi : RT @Antonio_Caramia: @Patriziapattys I genitori di questi bambini dovrebbero chiedere delucidazioni a tutti coloro che fin dall'inizio hann… - numero_atomico : RT @Azzurraurra: Santa Clara. Duniell ci spiega la simbologia della statua del Che col bambino in braccio: 'Nel mondo, molti disprezzano Cu… - Lollisanhappy : @kaotic8087 Figurati non devi chiedere perdono!! Quando mettono in mezzo i bambini non ci vedo più neanche io! -