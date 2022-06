Chiara Ferragni vestita solo della schiuma | ecco la sua foto più pazzesca | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Forse ringalluzzita dalla confermasua presenza a Sanremo 2023 in veste di conduttrice,chedà spettacolo, assoluto, sui social. Nel dettaglio sul suo profilo Instagram, ovvero quelloinfluencer più seguita d'Italia. Già, perché l'ultimo scatto pubblicato dallaè assolutamente... clamoroso. "This is the mood", scrive. E qual è il mood? Presto detto: vasca da bagno, calice di vino rosso in mano e a coprirlae soltanto labianca che le resta sul corpo quando esce dall'acqua per farsi immortalare. Una, davvero ardita, che ha catalizzato una quantità di commenti estatici e cuoricini sorprendente anche ...