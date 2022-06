Chiara Ferragni replica all’hater che le dice che non guarderà Sanremo a causa sua

(Di mercoledì 22 giugno 2022)sarà una delle co-conduttrici dell’edizione 2023 del Festival di. Ad annunciarlo è stato Amadeus ospite dello scorso Tg1 delle 20:00 in cui ha svelato che l’imprenditrice lo affiancherà durante la serata d’apertura e durante la finalissima del sabato sera.con Amadeus condurrà la prima e l’ultima serata del Festival di2023 https://t.co/2njE7kgK8f — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 20, 2022 Ovviamente la notizia ha creato un bel trambusto online ed il nome diè immediatamente balzato al primo posto dei trend topic di Twitter. Erano anni, infatti, che Amadeus la corteggiava per averla al suo fianco sul palco del Teatro Ariston. , il video. “Grazie! Grazie a tutti per i bellissimi messaggi. ...

trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - IlContiAndrea : #Amadeus “Sto ascoltando già le canzoni dei Big e dei Giovani. Chiara Ferragni apre e chiude il Festival come co-conduttrice” #Sanremo2023 - anchimustdie : RT @c4ppuccino_: 500 punti al fantasanremo per chi urla MA QUELLA È CHIARA FERRAGNI CHIARA CHIARAAAAA - unadiquelle : RT @lusurpateur_: CHIARA FERRAGNI FAI PIOVERE -

