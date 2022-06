Chiara Ferragni, nasce il figlio della sorella Francesca. Le sue parole (Di mercoledì 22 giugno 2022) nasce Edoardo Ferragni Nicoletti, il primo genito di Francesca Ferragni e del compagno Riccardo Nicoletti. Il benvenuto della zia Chiara fa il pieno di commenti nasce il 21 giugno 2022 Edoardo Ferragni Nicoletti, nonché primo nipote della ben più nota Chiara Ferragni. Un nuovo bebè arriva quindi in famiglia e da tempo i Ferragni aspettavano il lieto evento e un cuginetto per Leone Lucia Ferragni e la piccola Vittoria Lucia Ferragni. Un nome una garanzia, non c’è che dire! La Ferragni family continua ad allargarsi conquistando il cuore del pubblico social che, ormai da anni, segue le vicende di una delle dinastie più popolari del web ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)EdoardoNicoletti, il primo genito die del compagno Riccardo Nicoletti. Il benvenutoziafa il pieno di commentiil 21 giugno 2022 EdoardoNicoletti, nonché primo nipoteben più nota. Un nuovo bebè arriva quindi in famiglia e da tempo iaspettavano il lieto evento e un cuginetto per Leone Luciae la piccola Vittoria Lucia. Un nome una garanzia, non c’è che dire! Lafamily continua ad allargarsi conquistando il cuore del pubblico social che, ormai da anni, segue le vicende di una delle dinastie più popolari del web ...

