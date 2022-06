Chiara Ferragni a Sanremo 2023 realizza il sogno di Giulia Salemi | cosa ha detto l’ex del GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo molti anni di attesa, finalmente Amadeus è riuscito are il vero colpaccio riuscendo a convincerea dire di sì al ruolo di co-conduttrice a. L’annuncio, reso nei giorni scorsi dal padrone di casa della kermesse durante la diretta del Tg1, però, non ha reso felice solo(ed... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.