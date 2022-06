Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8: come funziona il nuovo programma con Caterina Balivo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un nuovo dating show, che sa unire romanticismo a temi familiari ed un po’ di comedy. Da mercoledì 22 giugno 2022 su Tv8 va in onda Chi vuole sposare mia mamma?, nuovo programma trasmesso in prima serata, dalle 21:30. Per la conduzione di questo nuovo programma è stata chiamata Caterina Balivo, che torna alla conduzione di un programma dopo Vieni da me (anche se in questi anni l’abbiamo vista in giuria a Il Cantante Mascherato) e che trasloca dalla Rai alla rete free di Sky diretta da Antonella D’Errico. come funziona Chi vuole sposare mia mamma? In una romantica villa, dotata di tutti i comfort e ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Undating show, che sa unire romanticismo a temi familiari ed un po’ didy. Da mercoledì 22 giugno 2022 su Tv8 va in onda Chimia?,trasmesso in prima serata, dalle 21:30. Per la conduzione di questoè stata chiamata, che torna alla conduzione di undopo Vieni da me (anche se in questi anni l’abbiamo vista in giuria a Il Cantante Mascherato) e che trasloca dalla Rai alla rete free di Sky diretta da Antonella D’Errico.Chimia? In una romantica villa, dotata di tutti i comfort e ...

