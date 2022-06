Chi vuole sposare mia mamma? Inedito dating show su TV8 con Caterina Balivo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Caterina Balivo arriva su TV8 alla conduzione di un nuovo programma di prima serata: sarà infatti al timone di Chi vuole sposare mia mamma?, un Inedito dating show in onda in prima visione assoluta su TV8, dal 22 giugno, ogni mercoledì, alle ore 21.30.In una romantica villa, dotata di tutti i comfort e immersa nella natura, mamme single, accompagnate da un figlio o una figlia ormai adulti,... Leggi su digital-news (Di mercoledì 22 giugno 2022)arriva su TV8 alla conduzione di un nuovo programma di prima serata: sarà infatti al timone di Chimia?, unin onda in prima visione assoluta su TV8, dal 22 giugno, ogni mercoledì, alle ore 21.30.In una romantica villa, dotata di tutti i comfort e immersa nella natura, mamme single, accompagnate da un figlio o una figlia ormai adulti,...

Pubblicità

ItaliaViva : Chi si vuole dividere lo faccia rispettando la dignità e l'onore di questo parlamento e di questo gioco politico.… - marcodimaio : La linea di Conte sullo stop agli aiuti militari all’Ucraina, trova il plauso di Razov, l’ambasciatore russo in Ita… - borghi_claudio : Per chi vuole ammazzare i politici non si dia pena, ci penseranno loro stessi. Nel caso vi fosse sfuggito con oggi… - cezarykozlowsk3 : @gattocattivo1 @TerryBi1 @Sigel73Ro Cosa devono dire quelle persone che ci hanno rimesso la pelle o cmq la salute p… - Fenices1 : #controcorrente il problema non e' il rdc .. inoltre chi non vuole lavorare non lo richiede appunto perche' i comun… -