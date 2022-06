Chi vuole sposare mia mamma, Caterina Balivo: «Ecco perché ho accettato» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Caterina Balivo sta per tornare alla conduzione dopo anni di assenza. La conduttrice partenopea sarà al timone del programma Chi vuole sposare mia mamma?, in onda da mercoledì 22 giugno 2022 su Tv8 in prima serata. perché ha deciso di accettare questo ingaggio? E' stata lei stessa a spiegarlo. Chi vuole sposare mia mamma: parla Caterina Balivo Dopo tre anni di assenza, Caterina Balivo sta per tornare in televisione con il nuovo format Chi vuole sposare mia mamma?. In onda nella prima serata di Tv8, il programma porta in scena alcune mamme che, accompagnate dai figli adulti, devono scegliere un pretendente tra sei ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 giugno 2022)sta per tornare alla conduzione dopo anni di assenza. La conduttrice partenopea sarà al timone del programma Chimia?, in onda da mercoledì 22 giugno 2022 su Tv8 in prima serata.ha deciso di accettare questo ingaggio? E' stata lei stessa a spiegarlo. Chimia: parlaDopo tre anni di assenza,sta per tornare in televisione con il nuovo format Chimia?. In onda nella prima serata di Tv8, il programma porta in scena alcune mamme che, accompagnate dai figli adulti, devono scegliere un pretendente tra sei ...

