Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna che arbitrerà in serie A (Di mercoledì 22 giugno 2022) Livornese, 32 anni, laureata in sociologia: Maria Sole Ferrieri Caputi da agosto verrà arruolata nel gruppo degli arbitri di serie A e serie B. L'ufficialità, secondo quanto si apprende, dovrebbe ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Livornese, 32 anni, laureata in sociologia:da agosto verrà arruolata nel gruppo degli arbitri diA eB. L'ufficialità, secondo quanto si apprende, dovrebbe ...

