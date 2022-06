Chi è Camilla Venturini, fidanzata di Ghali: biografia, social e curiosità (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tra i protagonisti del palcoscenico musicale del momento vi è sicuramente Ghali. Il rapper è pubblicato il suo nuovo album dal titolo ‘Sensazione ultra’ che ha subito riscosso un elevato numero di consensi. Di recente, il cantante condiviso qualcosa anche della sua vita privata, ovvero la relazione con Camilla Venturini. I due hanno reso pubblico il loro rapporto attraverso uno scatto su Instagram. Scopriamo qualcosa in più sulla fidanzata di Ghali. Chi è Camilla Venturini Di Camilla Venturini non si sa tantissimo. La ragazza è lombarda, originaria di Brescia ed ha una sorella gemella di nome Giulia. Camilla e Giulia hanno dato vita al brand Medea che si occupa della produzione di borse e accessori. Le due sorelle ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tra i protagonisti del palcoscenico musicale del momento vi è sicuramente. Il rapper è pubblicato il suo nuovo album dal titolo ‘Sensazione ultra’ che ha subito riscosso un elevato numero di consensi. Di recente, il cantante condiviso qualcosa anche della sua vita privata, ovvero la relazione con. I due hanno reso pubblico il loro rapporto attraverso uno scatto su Instagram. Scopriamo qualcosa in più sulladi. Chi èDinon si sa tantissimo. La ragazza è lombarda, originaria di Brescia ed ha una sorella gemella di nome Giulia.e Giulia hanno dato vita al brand Medea che si occupa della produzione di borse e accessori. Le due sorelle ...

