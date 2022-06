Pubblicità

sportmediaset : Chelsea, presentato il nuovo board: Granovskaia saluta il club #chelsea #granovskaia #boehly - Angelredblack1 : RT @ada_cotugno: Marina Granovskaia saluta ufficialmente il Chelsea. Èd è una perdita importante perché è stata l’artefice di grandi operaz… - ada_cotugno : Marina Granovskaia saluta ufficialmente il Chelsea. Èd è una perdita importante perché è stata l’artefice di grandi… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Chelsea saluta Granovskaia, Boehly nuovo ds ad interim 'Resterà a disposizione per questa sessione di mercato' - sportli26181512 : #Chelsea, #Granovskaia saluta a fine mercato: è ufficiale: 'Resterà a Londra fino alla conclusione dell'attuale fin… -

Continua il rinnovamento del. Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich ai Blues, non è più la direttrice sportiva, incarico che è stato affidato ad interim a Todd Boehly, nominato oggi presidente. Il club ha ...Maldini e Massara ©LaPresseL'Inter in particolare sta cercando di rinforzare il proprio reparto offensivo, vicinissima al ritorno di Romelu Lukaku dale all'affare a costo zero Paulo Dybala. ...Continua il rinnovamento del Chelsea. Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich ai Blues, non è più la direttrice sportiva, incarico che è stato affidato ad interim a Todd Boehly, nominat ...Continua a delinearsi la spirale di cambiamento in casa Chelsea: all'uscita di scena di Roman Abramovich ha seguito quella dello storico presidente Brucke Buck ed ora anche quella di Marina Granovskai ...