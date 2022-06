Che sorpresa per Michelle Hunziker! Arriva la svolta per la sua carriera (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una bellissima novità per Michelle Hunziker: la nota ed apprezzatissima showgirl svizzera potrebbe ottenere una promozione per la sua carriera Non c’è dubbio: Michelle Hunziker è la svizzera più amata dagli italiani. Anche più dello storico personaggio dei cartoni animati Heidi. La bionda showgirl è entrata nel cuore del grande pubblico sia per la sua L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una bellissima novità perHunziker: la nota ed apprezzatissima showgirl svizzera potrebbe ottenere una promozione per la suaNon c’è dubbio:Hunziker è la svizzera più amata dagli italiani. Anche più dello storico personaggio dei cartoni animati Heidi. La bionda showgirl è entrata nel cuore del grande pubblico sia per la sua L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

reportrai3 : Il presidente Curzio, parla prima che gli altri consiglieri abbiano fatto le loro dichiarazioni di voto. Per cui se… - BarbiniIvana : RT @PERLASCA3: Che bella sorpresa... L'amore #EccoPerché continuo e non mi stanco mai di crederci e viverlo. - edserssmile : RT @badgalchii: vorrei essere sorpresa nel vedere il suo nome lì sopra ma in realtà già da quel 19 settembre avevo la certezza che lei sare… - badgalchii : vorrei essere sorpresa nel vedere il suo nome lì sopra ma in realtà già da quel 19 settembre avevo la certezza che… - DolceStilMilan : Io ho dato il mio contributo (in versi e in prosa), ma state tranquilli, è stato adeguatamente bilanciato da penne… -