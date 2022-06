Che cosa ci insegnano della scuola italiana gli errori nelle tracce del concorso per prof. (Di mercoledì 22 giugno 2022) È stato un po’ come nella celebre scena di “Io e Annie”. In fila per il cinema, Woody Allen sente un accademico pontificare su Marshall McLuhan finché non sbuca Marshall McLuhan in persona, il quale rimbrotta il finto esperto dandogli dell’incompetente. Lo stesso è capitato al ministero dell’Istruzione, che qualche giorno fa ha ricevuto una pec da Howard Gardner: lo psicologo statunitense faceva presente, to whom it may concern, che la domanda del concorso docenti relativa alla sua definizione di intelligenza era posta in forma inappropriata, quindi nessuna delle quattro risposte possibili era corretta. Si tratta solo di uno dei numerosi inciampi – se ne scoprono sempre più – in cui è incorso il ministero preparando le famigerate domande a crocette per il concorso con cui selezionare i nuovi insegnanti di ruolo. Massimo Arcangeli, che ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) È stato un po’ come nella celebre scena di “Io e Annie”. In fila per il cinema, Woody Allen sente un accademico pontificare su Marshall McLuhan finché non sbuca Marshall McLuhan in persona, il quale rimbrotta il finto esperto dandogli dell’incompetente. Lo stesso è capitato al ministero dell’Istruzione, che qualche giorno fa ha ricevuto una pec da Howard Gardner: lo psicologo statunitense faceva presente, to whom it may concern, che la domanda deldocenti relativa alla sua definizione di intelligenza era posta in forma inappropriata, quindi nessuna delle quattro risposte possibili era corretta. Si tratta solo di uno dei numerosi inciampi – se ne scoprono sempre più – in cui è incorso il ministero preparando le famigerate domande a crocette per ilcon cui selezionare i nuovi insegnanti di ruolo. Massimo Arcangeli, che ...

demartin : Il digitale richiede elettricità, ovvero, senza elettricità, niente digitale. Ora che si parla apertamente di razio… - GassmanGassmann : Coso…Cingolani: “ SPERIAMO che questa siccità sia una cosa CONTINGENTE “…. Speriamo? Contingente? NO, NON È CONTING… - RaphaelRaduzzi : Maristella è stata assolta: aveva soccorso un moticiclista che si era schiantato di fronte a casa sua mentre era in… - woffino : @GabriSan92 @CB_Ignoranza e cosa c'entra col fatto che siano 2 mercenari? - massidea1 : RT @valeriolundini: Chissà cosa penserebbero i personaggi dei film se sapessero che li vediamo mentre parlano in privato di cose loro. -