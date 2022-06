Pubblicità

valmoriani : RT @FINOfficial_: Ecco “le guerriere” del libero. Le nostre otto ragazze impegnate nel preliminare della squadra libera che concludono al q… - Gazzetta_it : Cerruti quarta nel singolo libero. Paura Alvarez, l'allenatrice si tuffa e la salva #nuotosincronizzato - FINOfficial_ : Ecco “le guerriere” del libero. Le nostre otto ragazze impegnate nel preliminare della squadra libera che concludon… - infoitsport : Nuoto sincronizzato, Mondiali Budapest 2022: Cerruti quarta nel solo libero, oro Inui - TuttocalcioS : Linda #Cerruti ???? chiude quarta nella finale dei #mondiali di nuoto artistico nel solo libero ??. L'azzurra aveva ch… -

Nessuna medaglia a livello individuale, ai Mondiali di Budapest, per Lindache comunque porta a casa due bronzi con le compagne di squadre. L'italiana si confermanel singolo libero. Migliora il punteggio del preliminare con 90.9667 ma non le basta per ...Linda, Marina Militare e Rari Nantes Savona, si è esibita sulle note di The Storm del pianista e compositore ungherese Balazs Havasi. La coreografia è del direttore tecnico Patrizia ...Nessuna medaglia a livello individuale, ai Mondiali di Budapest, per Linda Cerruti che comunque porta a casa due bronzi con le compagne di squadre. L’italiana si conferma quarta nel singolo libero. Mi ...Nuoto sincronizzato, Mondiali Budapest 2022: Cerruti quarta nel solo libero, oro al Giappone con Inui. (SPORTFACE.IT) CLICCA PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI DI NUOTO 2022. DIRETTA ...