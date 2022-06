Centrodestra, tavolo con vista sulle provinciali: “Saremo alternativi a Lombardi” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – alternativi a Lombardi, puntando su programmi e sull’unità. Queste le tre direttrici che il Centrodestra sannita unito vuole riprendere per le elezioni provinciali di luglio. Riprende, quindi, il dialogo tra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in provincia e anche nazionali. Ma non è stato fatto, a quanto pare, nessun nome questa sera dopo il confronto durato un’oretta. La riunione si è svolta nella sede forzista che stavolta non era chiusa come lunedì scorso. Il partito berlusconiano, rappresentato dal commissario Francesco Rubano, la Lega, rappresentato dal segretario provinciale Luigi Bocchino e dai dirigente Enzo Lombardi e Lucio Mucciacciaro e Fratelli D’Italia presenti con i due vice ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –, puntando su programmi e sull’unità. Queste le tre direttrici che ilsannita unito vuole riprendere per le elezionidi luglio. Riprende, quindi, il dialogo tra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega indei prossimi appuntamenti elettorali in provincia e anche nazionali. Ma non è stato fatto, a quanto pare, nessun nome questa sera dopo il confronto durato un’oretta. La riunione si è svolta nella sede forzista che stavolta non era chiusa come lunedì scorso. Il partito berlusconiano, rappresentato dal commissario Francesco Rubano, la Lega, rappresentato dal segretario provinciale Luigi Bocchino e dai dirigente Enzoe Lucio Mucciacciaro e Fratelli D’Italia presenti con i due vice ...

