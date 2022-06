C’è stato un terremoto nell’est dell’Afghanistan, sono morte almeno 280 persone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si ritiene che molte altre siano ancora intrappolate sotto le macerie: i soccorsi sono al lavoro da martedì sera Leggi su ilpost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si ritiene che molte altre siano ancora intrappolate sotto le macerie: i soccorsial lavoro da martedì sera

Pubblicità

reportrai3 : - Il costo di partenza di questi lavori era quanto in totale? - Era 4 milioni e 8 di due piani. Poi si è visto che… - borghi_claudio : Nelle risoluzioni c'è sempre stato scritto di tutto e se ne sono sempre fregati tutti... adesso improvvisamente se… - Tg3web : C'è anche Ferruccio Laffi fra gli eredi delle vittime di Marzabotto che secondo il Tribunale civile di Bologna dovr… - orizzonte_oriz : @gilardisil @stefymigliori @VinnieVegaPF @il_laocoonte @emalbertini @MassimoNovi @dontealberto @guccihyungx… - NRedizioni : 'Il libro di Kwame Onwuachi racconta il mondo dell'alta ristorazione come non è mai stato fatto prima'. Su… -