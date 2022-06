"C'è qualcuno dietro?". Gruber, la domanda a Conte che fa tremare il governo | Video (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cerca subito il bersaglio grosso, Lilli Gruber. In studio a Otto e mezzo c'è Giuseppe Conte, per la prima intervista dopo la scissione nel M5s voluta da Luigi Di Maio. Nell'anteprima che precede il break pubblicitario, la padrona di casa cala l'asso: "Di Maio si dovrebbe dimettere da ministro degli Esteri?", domanda a Conte. L'ex premier svicola solo apparentemente: "Io le dimissioni non le chiederò A Di Maio dico: interroghi la sua coscienza". Un modo molto democristiano, e fintamente signorile, per suggerire che se Di Maio ce l'avesse, una coscienza, forse avrebbe già rassegnato le dimissioni dalla Farnesina, dove è arrivato in quanto esponente di spicco del Movimento che ieri ha demolito proprio in materia di politica estera. Dopo il primo intervallo pubblicitario, la Gruber torna in studio a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cerca subito il bersaglio grosso, Lilli. In studio a Otto e mezzo c'è Giuseppe, per la prima intervista dopo la scissione nel M5s voluta da Luigi Di Maio. Nell'anteprima che precede il break pubblicitario, la padrona di casa cala l'asso: "Di Maio si dovrebbe dimettere da ministro degli Esteri?",. L'ex premier svicola solo apparentemente: "Io le dimissioni non le chiederò A Di Maio dico: interroghi la sua coscienza". Un modo molto democristiano, e fintamente signorile, per suggerire che se Di Maio ce l'avesse, una coscienza, forse avrebbe già rassegnato le dimissioni dalla Farnesina, dove è arrivato in quanto esponente di spicco del Movimento che ieri ha demolito proprio in materia di politica estera. Dopo il primo intervallo pubblicitario, latorna in studio a ...

Pubblicità

missfrancyfer : Ma qualcuno non può passare da dietro e tirargli giù il cerchietto? No perché cascano pure quei 4 peli. #chilhavisto - SIX_JLeno : @elliott_il @FootballAndDre1 Ma invece è un uomo vero, ha detto anche che gliel’ha detto quindi non è un parlare di… - iimpala_67 : @dobrevahs HAHAHAHHAA io lo portavo dietro però poi me lo stavano per rompere ed ho preferito farlo morire… A pensa… - 73Momy71 : @RobertoRenga Purtroppo la vicenda per la maggior parte pensa che il tutto sia riferito al solo caso Suarez. Invece… - ercorridore : @mariosalis @fanpage Molte persone stravolgono la realtà e vogliono sembrare pacifisti in realtà sono egoisti oppo… -

Go Dugong : viaggio spaziale dentro la tradizione ... che si muovono dietro lo sfondo metropolitano della città che l'ha accolto : Milano. La bellezza ... Nonostante tu creda di aver agito nel massimo rispetto e in modo etico ci sarà sempre qualcuno che ... Costituzione, armi all'Ucraina e condizioni di pace ... anche unilaterale , costui argomenta le sue perorazioni ricoverandosi dietro quella che egli dice ... e consegnarci, a Mosca: viene il sospetto però che qualcuno tra questi in realtà intenda promuovere ... Liberoquotidiano.it ... che si muovonolo sfondo metropolitano della città che l'ha accolto : Milano. La bellezza ... Nonostante tu creda di aver agito nel massimo rispetto e in modo etico ci sarà sempreche ...... anche unilaterale , costui argomenta le sue perorazioni ricoverandosiquella che egli dice ... e consegnarci, a Mosca: viene il sospetto però chetra questi in realtà intenda promuovere ... Otto e mezzo, Lilli Gruber a Conte: "C'è qualcuno dietro Di Maio". Il nome che fa tremare il governo