C’è chi è riuscito nell’impresa di attaccare Liliana Segre per la traccia alla maturità 2022 (Di mercoledì 22 giugno 2022) “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e Liliana Segre è una delle tracce della prima prova dell’esame di maturità 2022: il libro della senatrice e dell’ex magistrato di Mani Pulite racconta l’entrata in vigore delle leggi razziali nel 1938 e l’inizio dell’Olocausto. Come si legge sul documento contenuto nel plico inviato questa mattina alle scuole dal Ministero dell’Istruzione, la senatrice, in questo testo, espone alcune sue considerazioni personali che evidenziano il duplice aspetto della discriminazione – istituzionale e relazionale – legata alla emanazione delle “leggi razziali”. Un argomento universale che dovrebbe mettere tutti d’accordo, ma che non manca dall’indignare i soliti odiatori da tastiera che non riescono a tenere a freno la lingua – e le mani – ogni volta che viene ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo eè una delle tracce della prima prova dell’esame di: il libro della senatrice e dell’ex magistrato di Mani Pulite racconta l’entrata in vigore delle leggi razziali nel 1938 e l’inizio dell’Olocausto. Come si legge sul documento contenuto nel plico inviato questa mattina alle scuole dal Ministero dell’Istruzione, la senatrice, in questo testo, espone alcune sue considerazioni personali che evidenziano il duplice aspetto della discriminazione – istituzionale e relazionale – legataemanazione delle “leggi razziali”. Un argomento universale che dovrebbe mettere tutti d’accordo, ma che non manca dall’indignare i soliti odiatori da tastiera che non riescono a tenere a freno la lingua – e le mani – ogni volta che viene ...

Pubblicità

AngeloCiocca : Secondo il Foglio il nuovo gruppo di #DiMaio si chiamerà 'Insieme per il Futuro'. Quale futuro? ?? quello del doppio… - ItaliaViva : Questo è un Paese strano dove c'è chi dice no al proprio gas, perché trivellare è un insulto, ma poi dice no perfin… - _Techetechete : Chi è di scena questa sera? Non c’è bisogno di presentazioni: Corrado tornerà sul piccolo schermo da grande protago… - EmanueleBracco : RT @putino: A proposito del nuovo movimento di Giggino. Al Senato per creare un gruppo c’è bisogno non solo di 10 senatori ma anche di qual… - acquafredda_ : @Laf3001 So che ci sono persone senza nemmeno quel minimo di tutele che comunque io ho, ma non ce la faccio a non l… -