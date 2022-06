Cavo: "Grande disponibilità offerta terapeutica per pazienti con mieloma" (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos Salute) - “Le novità nella terapia del mieloma multiplo sono relative alla disponibilità di almeno 10 classi di farmaci non chemioterapici, con meccanismo di azione tra loro diversi e talvolta complementari. Questo ci ha portato ad una Grande disponibilità di offerta terapeutica per il paziente con malattia di nuova diagnosi e ricaduta refrattaria”. Lo ha detto Michele Cavo, professore ordinario di ematologia, direttore dell'istituto di ematologia “Seràgnoli” e direttore della specializzazione in ematologia, Ircss Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, a margine dell'iniziativa ‘Molte vite ricominciano dalla ricerca' nella Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. “Dalle classi di farmaci siamo passati poi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos Salute) - “Le novità nella terapia delmultiplo sono relative alladi almeno 10 classi di farmaci non chemioterapici, con meccanismo di azione tra loro diversi e talvolta complementari. Questo ci ha portato ad unadiper il paziente con malattia di nuova diagnosi e ricaduta refrattaria”. Lo ha detto Michele, professore ordinario di ematologia, direttore dell'istituto di ematologia “Seràgnoli” e direttore della specializzazione in ematologia, Ircss Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, a margine dell'iniziativa ‘Molte vite ricominciano dalla ricerca' nella Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e. “Dalle classi di farmaci siamo passati poi ...

Pubblicità

CesareFalcioni4 : @EmanuelaErre Vero. Incomincio ad avere una età certa. Però ancora me la cavo. Buona giornata un bacione grande grande - Seneca78 : @ValotiRiccardo Ma che razza di romanista è quello che fa le battutine sul nostro più grande giocatore? Tifoso aust… - marcodellaguzzo : L’#Artico rappresenta un’opportunità per la costruzione di cavi sottomarini di Internet più performanti: un cavo pa… - AndreaCHIECO : @Agenzia_Italia Troppo grande per passare inosservato. La lunghezza limitata del cavo rende facilmente individuabil… -