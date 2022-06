Catturato il più grande pesce d’acqua dolce mai visto al mondo | è una pastinaca da 300 chili

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nel fiume Mekong, in Cambogia, con molta sorpresa dei ricercatori, è stato pescato il piùmai. Si tratta di una, una sorta di razza, dal peso record di 300. L’animale è stato dotato di un’etichetta acustica che permetterà di tracciare i suoi movimenti, quindi è stato poi rilasciati nel fiume. Secondo gli esperti, è evento raro, non solo perché ha spodestato il precedente detentore del record, ungatto sempre del Mekong che pesava 293, ma anche perché laè una specie in via d’estinzione. “Trovare e documentare questoè straordinario e un raro segno positivo di speranza, ancor di più perché si è verificato nel Mekong, un fiume ...

300 chili: catturato (e poi rilasciato) il pesce d'acqua dolce più grande del mondo

