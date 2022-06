sudreporter : #Pnrr, a #Casoria arrivano 300mila euro per la messa in #sicurezza delle scuole: andaranno alla Carducci King, l'an… -

2a News

è stata inserita, infatti, nella graduatoria per la ... Cosi in una nota congiunta il sindaco Raffaele Bene,ai ...... Luca Brancaccio : "Per me un onore firmare questo contratto istituzionale, un grande risultato per", sottolinea, firmato contratto istituzionale: presente la ministra ... Casoria, l'assessore Brancaccio: “Dal Pnrr 300mila euro per l'IC “Carducci-King”