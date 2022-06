Caso Suarez, la richiesta dei pm: "Prosciogliere il legale incaricato della Juve" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Verso il processo l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l'allora direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 giugno 2022) Verso il processo l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l'allora direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina

Pubblicità

apsulo : RT @LeonettiFrank: Caso Suarez: il Pm chiede il proscioglimento del legale 'incaricato' dalla Juventus. Come volevasi dimostrare, il nulla… - AvarelloValerio : RT @LeonettiFrank: Caso Suarez: il Pm chiede il proscioglimento del legale 'incaricato' dalla Juventus. Come volevasi dimostrare, il nulla… - VittorioJFC : RT @LeonettiFrank: Caso Suarez: il Pm chiede il proscioglimento del legale 'incaricato' dalla Juventus. Come volevasi dimostrare, il nulla… - esono9 : RT @LeonettiFrank: Caso Suarez: il Pm chiede il proscioglimento del legale 'incaricato' dalla Juventus. Come volevasi dimostrare, il nulla… - esono9 : RT @massimozampini: Media che danno sentenze di condanna (e indignazione) prima che comincino i processi, con esercito di boccaloni che rip… -