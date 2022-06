Caso Suarez, la procura chiede il proscioglimento dell’avvocato della Juve (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone e il sostituto procuratore Paolo Abritti hanno chiesto il proscioglimento dell’avvocato Maria Cesarina Turco nell’udienza preliminare sul presunto esame “farsa” per la conoscenza dell’italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia nel settembre 2020. In aula anche il difensore di Turco, l’avvocato Franco Coppi. Nel capo d’imputazione l’avvocato Turco, indicata come «il legale incaricato dalla società Juventus football club», è stata accusata di essere stata «concorrente morale e istigatrice» in relazione al reato di falsità ideologica contestato per l’esame di Suarez. Quando il calciatore sostenne la prova era uno dei possibili obiettivi di mercato della Juventus. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Iltore di Perugia Raffaele Cantone e il sostitutotore Paolo Abritti hanno chiesto ilMaria Cesarina Turco nell’udienza preliminare sul presunto esame “farsa” per la conoscenza dell’italiano sostenuto da Luisall’Università per Stranieri di Perugia nel settembre 2020. In aula anche il difensore di Turco, l’avvocato Franco Coppi. Nel capo d’imputazione l’avvocato Turco, indicata come «il legale incaricato dalla societàntus football club», è stata accusata di essere stata «concorrente morale e istigatrice» in relazione al reato di falsità ideologica contestato per l’esame di. Quando il calciatore sostenne la prova era uno dei possibili obiettivi di mercatontus. ...

