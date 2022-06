Caso Suarez: il pm chiede il proscioglimento dell’avvocato della Juventus (Di mercoledì 22 giugno 2022) A distanza di quasi due anni dal famoso esame di italiano sostenuto da Luis Suarez all’università per stranieri di Perugia iniziano ad arrivare le prime richieste da parte del procuratore di Perugia Raffaele Cantone e del pm Paolo Abbritti. L’unico proscioglimento che è stato chiesto dai pm è quello per l’avvocato Maria Turco, legale della Juventus perché, da quanto si apprende, la “prova era contraddittoria” nei confronti del club bianconero. Non è infatti emerso chiaramente con “quale modalità avrebbe inciso” nello svolgimento della prova la società bianconera. È stato invece chiesto al gup di Perugia di rinviare a giudizio l’allora rettrice dell’Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, l’ex direttore generale Maurizio Olivieri, e la professoressa Stefania Spina. Si tornerà in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) A distanza di quasi due anni dal famoso esame di italiano sostenuto da Luisall’università per stranieri di Perugia iniziano ad arrivare le prime richieste da parte del procuratore di Perugia Raffaele Cantone e del pm Paolo Abbritti. L’unicoche è stato chiesto dai pm è quello per l’avvocato Maria Turco, legaleperché, da quanto si apprende, la “prova era contraddittoria” nei confronti del club bianconero. Non è infatti emerso chiaramente con “quale modalità avrebbe inciso” nello svolgimentoprova la società bianconera. È stato invece chiesto al gup di Perugia di rinviare a giudizio l’allora rettrice dell’Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, l’ex direttore generale Maurizio Olivieri, e la professoressa Stefania Spina. Si tornerà in ...

