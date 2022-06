Caso Osimhen: blitz della Guardia Di Finanza alla Filmauro e a Castel Volturno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Caso relativo all’acquisto di Victor Osimhen è stato avviato nuovamente nella giornata di ieri da parte della Procura della Repubblica di Napoli, dunque dalla giustizia ordinaria e non sportiva. L’accusa mossa al patron azzurro Aurelio De Laurentiis è di Falso in Bilancio ed ha portato ad un pronto intervento della Guardia di Finanza, che ha sequestrato il contratto di Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis Napoli (Getty Images) Nella giornata di ieri, infatti, gli agenti hanno perquisito sia la sede della Filmauro a Roma che il quartier generale di Castel Volturno. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport, che parla di sequestri di lettere, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilrelativo all’acquisto di Victorè stato avviato nuovamente nella giornata di ieri da parteProcuraRepubblica di Napoli, dunque dgiustizia ordinaria e non sportiva. L’accusa mossa al patron azzurro Aurelio De Laurentiis è di Falso in Bilancio ed ha portato ad un pronto interventodi, che ha sequestrato il contratto di Victor. Aurelio De Laurentiis Napoli (Getty Images) Nella giornata di ieri, infatti, gli agenti hanno perquisito sia la sedea Roma che il quartier generale di. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport, che parla di sequestri di lettere, ...

