**Caso Orlandi: il fratello Pietro, 'ho elementi decisivi su Emanuela, siamo a una svolta'** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "siamo ad un punto di svolta. Io e l'avvocato abbiamo elementi in mano che possono aiutarci con certezza a capire che cosa è successo. Però ci serve la collaborazione di persone anche che lavorano in Vaticano, che sono a conoscenza di questo fatto, che si liberino la coscienza e che abbiamo il coraggio di non rimanere nell'anonimato. Abbiamo bisogno di loro". A dirlo all'Adnkronos, appena prima dell'inizio del sit-in per commemorare Emanuela Orlandi - in corso in questo momento a Roma in Largo Giovanni XXIII, come ogni 22 giugno- è il fratello Pietro Orlandi, che annuncia elementi decisivi per la soluzione del caso sulla scomparsa della giovane. "Il Vaticano non vuole ascoltarci, nonostante ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "ad un punto di. Io e l'avvocato abbiamoin mano che possono aiutarci con certezza a capire che cosa è successo. Però ci serve la collaborazione di persone anche che lavorano in Vaticano, che sono a conoscenza di questo fatto, che si liberino la coscienza e che abbiamo il coraggio di non rimanere nell'anonimato. Abbiamo bisogno di loro". A dirlo all'Adnkronos, appena prima dell'inizio del sit-in per commemorare- in corso in questo momento a Roma in Largo Giovanni XXIII, come ogni 22 giugno- è il, che annunciaper la soluzione del caso sulla scomparsa della giovane. "Il Vaticano non vuole ascoltarci, nonostante ...

