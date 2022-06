Caso Lukaku, Caira: “Le società sono buona parte schiave dei calciatori” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lukaku Caira – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti. “Il Napoli di De Laurentiis compirà 18 anni ad agosto: ti aspettavi qualcosa in più da parte della società nel corso di questo periodo? “Ci si aspetta sempre tanto da squadre importanti come il Napoli, per la passione dei tifosi e per il calore della piazza partenopea. Credo che negli anni la società abbia fatto investimenti costosi , ha avuto in rosa calciatori rilevanti e tutt’oggi sono presenti sotto l’ombra del Vesuvio. I soldi, tuttavia, a volte giocano un ruolo importante. I calciatori tendono spesso ad arrivare al termine ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti. “Il Napoli di De Laurentiis compirà 18 anni ad agosto: ti aspettavi qualcosa in più dadellanel corso di questo periodo? “Ci si aspetta sempre tanto da squadre importanti come il Napoli, per la passione dei tifosi e per il calore della piazzanopea. Credo che negli anni laabbia fatto investimenti costosi , ha avuto in rosarilevanti e tutt’oggipresenti sotto l’ombra del Vesuvio. I soldi, tuttavia, a volte giocano un ruolo importante. Itendono spesso ad arrivare al termine ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lukaku: 8 milioni fissi per il prestito più bonus superiori a 2 milioni, fino a 4-5 in caso di vittoria scudetto.… - FBiasin : #Inter-attacco: - #Lukaku è la priorità, offerta salita a 7 più bonus. - #Dybala resta un obiettivo, ma prima bis… - AlfredoPedulla : Chi ora si preoccupa di recuperare terreno su #Lukaku, dovrebbe spiegare perché ritenesse impossibile il suo arrivo… - FRANKLYN_KHA : RT @AlfredoPedulla: #Lukaku-#Inter, cifre scandite: 8 prestito più bonus fino a un massimo di 4 milioni in caso di vittoria dello scudetto.… - lawlewlown : RT @Venom_1908: Ibra in Italia, soprattutto all'Inter faceva il devasto, decise di andare a giocare in Spagna, al Barcellona, non vide mai… -