Caso Emanuela Orlandi. Dopo 39 anni di silenzi per fratello Pietro la verità è vicina (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono passati 39 anni da quel 22 giugno in cui la quindicenne cittadina vaticana Emanuela Orlandi sparì nel nulla Dopo una lezione di musica a Sant’Apollinaire. Infinite le piste, le voci, le illazioni, i contrasti, i possibili ricatti, tra depistaggi e improbabili svolte per un Caso che ha visto sempre al centro il Vaticano e le sue “correnti”. Un Caso che ha attraversato epoche, travagliati contesti geopolitici, a partire dalla guerra fredda che infuriò tra gli anni 70 e 80, tra ostpolitik e imperi del male. I tempi di Marcinkus e Guido Calvi, Opus Dei, servizi segreti internazionali e Banda della Magliana. Misteri e intrighi in stile cold case, anche se c’è chi ritiene che le cose in realtà abbiano risvolti molto più lineari e meno scenografici. Vi sono stati ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono passati 39da quel 22 giugno in cui la quindicenne cittadina vaticanasparì nel nullauna lezione di musica a Sant’Apollinaire. Infinite le piste, le voci, le illazioni, i contrasti, i possibili ricatti, tra depistaggi e improbabili svolte per unche ha visto sempre al centro il Vaticano e le sue “correnti”. Unche ha attraversato epoche, travagliati contesti geopolitici, a partire dalla guerra fredda che infuriò tra gli70 e 80, tra ostpolitik e imperi del male. I tempi di Marcinkus e Guido Calvi, Opus Dei, servizi segreti internazionali e Banda della Magliana. Misteri e intrighi in stile cold case, anche se c’è chi ritiene che le cose in realtà abbiano risvolti molto più lineari e meno scenografici. Vi sono stati ...

