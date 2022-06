Carola Rackete a Salvini | lettera di scuse e risarcimento per ritirare la querela per diffamazione

Pubblicità

tempoweb : Sea Watch, va avanti la causa tra Carola #Rackete e Matteo #Salvini: niente accordo #migranti #lega #22giugno… - globalistIT : - CuginoPaolo : RT @ilgiornale: Dopo le polemiche antisemite, #Foggetta imbarazza di nuovo il #Pd paragonando Carola Rackete, che speronò la motovedetta de… - ilgiornale : Dopo le polemiche antisemite, #Foggetta imbarazza di nuovo il #Pd paragonando Carola Rackete, che speronò la motove… - kiki_viola8 : RT @PossibileIt: Ha ragione Carola Rackete: per affrontare l'#emergenzaclimatica, dobbiamo raccontarla senza nascondere le responsabilità.… -

Il Tempo

È questa la richiesta che, tramite mite il suo legale, l'avvocato Alessandro Gamberini, ha avanzato in una memoria depositata nei giorni scorsi. La ex capitana della Sea Watch 3 si è ..., che speronò la motovedetta della guardia di finanza, per Michele Foggetta è come Rosa Parks, Martin Luther King e Gandhi Sea Watch, va avanti la causa tra Carola Rackete e Matteo Salvini: niente accordo Una lettera di scuse da parte dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, che nell’estate del 2019 l’aveva aspramente ...Dopo il caso Sea Watch Salvini aveva definito Carola Rackete criminale, fuorilegge e zecca tedesca. Peccato che l'attivista nel frattempo sia stata assolta da tutto ...