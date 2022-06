Caro prezzi benzina, Biden propone stop tasse per tre mesi (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha proposto “la sospensione del 18 delle tasse federali sulla benzina per i prossimi 90 giorni” contro il Caro prezzi. Parlando dalla Casa Bianca Biden, rivolto alle compagnie che gestiscono le pompe di benzina, Biden ha detto: “Questi non sono tempi normali, sono tempi di guerra, di rischi globali, l’Ucraina. Abbassate la pressione sul prezzo del carburante, fatelo ora, fatelo oggi, i consumatori, il popolo americano hanno bisogno di sollievo ora”. E poi, ha continuato, “ricordiamo come siamo arrivati a questo punto, Putin ha invaso l’Ucraina, Putin ha invaso l’Ucraina con 100mila uomini”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joeha proposto “la sospensione del 18 dellefederali sullaper i prossimi 90 giorni” contro il. Parlando dalla Casa Bianca, rivolto alle compagnie che gestiscono le pompe diha detto: “Questi non sono tempi normali, sono tempi di guerra, di rischi globali, l’Ucraina. Abbassate la pressione sul prezzo del carburante, fatelo ora, fatelo oggi, i consumatori, il popolo americano hanno bisogno di sollievo ora”. E poi, ha continuato, “ricordiamo come siamo arrivati a questo punto, Putin ha invaso l’Ucraina, Putin ha invaso l’Ucraina con 100mila uomini”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

Confindustria : I #rincari di #materieprime stanno colpendo i Paesi ???? ma l’#Italia è il paese dove il caro-#energia rischia di pro… - lifestyleblogit : Caro prezzi benzina, Biden propone stop tasse per tre mesi - - fisco24_info : Caro prezzi benzina, Biden propone stop tasse per tre mesi: (Adnkronos) - Il messaggio alle compagnie: 'Questi non… - ledicoladelsud : Caro prezzi benzina, Biden propone stop tasse per tre mesi - italiaserait : Caro prezzi benzina, Biden propone stop tasse per tre mesi -