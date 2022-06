Caro Porro, nel silenzio generale ci costringono a cambiare auto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Caro Porro, Ti seguo spesso con vivo interesse. Mi chiedo come mai vengono fatte in nome della “libertà ” (che ormai si restringe sempre più) manifestazioni per ogni motivo (arcobaleno?) mentre nel silenzio generale libertà di più alto grado (costituzionali) ci vengono tolte. Nella situazione generale odierna con i problemi di lavoro e precarietà, di inflazione e di impoverimento a causa della guerra, si costringono i cittadini di Milano a cambiare la macchina – persino un euro 5 diesel – da ottobre 2022, che non potrà più circolare liberamente. Siamo costretti a cambiare la macchina anche se proprio non vorremmo e c’è chi non ha neppure i soldi per comprarne un’altra e…tutti zitti. Grazie per essere una voce di “verità” in un mondo di informazione ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 giugno 2022), Ti seguo spesso con vivo interesse. Mi chiedo come mai vengono fatte in nome della “libertà ” (che ormai si restringe sempre più) manifestazioni per ogni motivo (arcobaleno?) mentre nellibertà di più alto grado (costituzionali) ci vengono tolte. Nella situazioneodierna con i problemi di lavoro e precarietà, di inflazione e di impoverimento a causa della guerra, sii cittadini di Milano ala macchina – persino un euro 5 diesel – da ottobre 2022, che non potrà più circolare liberamente. Siamo costretti ala macchina anche se proprio non vorremmo e c’è chi non ha neppure i soldi per comprarne un’altra e…tutti zitti. Grazie per essere una voce di “verità” in un mondo di informazione ...

