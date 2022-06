(Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo un martedì contraddistinto da una sostanziale stabilità dei listini, ideialle pompe di servizio mostrano un nuovo "movimento al rialzo": è quanto emerge dalla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, secondo cui Eni è salita di 20 millesimi su benzina e diesel. Le rilevazioni. Intanto, le medie dei, comunicati ieri mattina dai gestori di circa 15 mila impianti all'Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico, vedono la benzina, in modalità self service, attestarsi a 2,071 euro/litro (invariato) e il diesel a 2,033 euro/litro (+4). Al servito, benzina a 2,199 euro/litro (+2), diesel a 2,165 euro/litro (+6), gpl a 0,828 euro/litro (+1), metano a 1,843 euro/kg (+14) e Gnl a 1,950 euro/kg (-3). Staffetta Quotidiana fornisce anche le quotazioni dei prodotti raffinati nell'area del Mediterraneo ...

Pubblicità

viaggiareonthe1 : Caro carburanti - Ritornano i rialzi dei prezzi sulla rete italiana - marino29b : RT @P_M_1960: Cingolani: L'aumento dei prezzi dei carburanti è una truffa ai cittadini. 'Non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. L… - marielSiviglia : RT @valy_s: La strategggggia italiana, riassumendo il discorso di #Draghi: Proseguire con -INVIO ARMI -SANZIONI Del resto si vedono i grand… - abruzzoweb : CARO CARBURANTI E SPECULAZIONI ALLA POMPA, CONTROLLI GDF, UNA DENUNCIA A POPOLI - ValerioC1 : Lo stato d'emergenza per che cosa? Covid? Guerra? Siccità? Spread? Caro carburanti? Roberto Mancini? -

...straordinario che si applica nel 2022 per finanziare gli aiuti del Governo contro ilbollette . gas, certificati ambientali e. Regole per startup Le imprese che si sono costituite ...Ilbenzina pesa (e tanto) sui portafogli degli italiani. Complice il conflitto tra Russia e ... monitorando nel complesso i prezzi deidi 14.506 distributori della rete urbana ed ...Dopo un martedì contraddistinto da una sostanziale stabilità dei listini, i prezzi dei carburanti alle pompe di servizio mostrano un nuovo "movimento al rialzo": è quanto emerge dalla consueta ...Siccità Lazio, è emergenza. La situazione è davvero critica: a Roma, negli ultimi mesi, ha piovuto pochissimo, anche tre volte in meno rispetto alla media ...