Caro benzina: aumentano i prezzi ma gli sconti sono in arrivo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Caro benzina: i prezzi negli ultimi giorno sono ancora una volta aumentati, superando anche i 2 euro. Così il Governo punta ad estendere il taglio delle accise nei prossimi mesi per abbattere ancora i prezzi. Ecco come. Caro benzina: aumentano i prezzi Da Roma a Berlino, da Londra a New York, è allarme Caro carburanti. Sabato nel nostro Paese si sono registrati nuovi movimenti al rialzo sui prezzi raccomandati: in particolare Eni e IP hanno rivisto al rialzo di due centesimi benzina e diesel, Tamoil di due centesimi la verde e di tre il diesel. I prezzi sembrano essere fuori controllo nella maggior parte dei Paesi. Il Caro carburante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022): inegli ultimi giornoancora una volta aumentati, superando anche i 2 euro. Così il Governo punta ad estendere il taglio delle accise nei prossimi mesi per abbattere ancora i. Ecco come.Da Roma a Berlino, da Londra a New York, è allarmecarburanti. Sabato nel nostro Paese siregistrati nuovi movimenti al rialzo suiraccomandati: in particolare Eni e IP hanno rivisto al rialzo di due centesimie diesel, Tamoil di due centesimi la verde e di tre il diesel. Isembrano essere fuori controllo nella maggior parte dei Paesi. Ilcarburante ...

