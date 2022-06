Capotreno aggredito a Pavia, giovedì due ore di sciopero del personale Trenord (Di mercoledì 22 giugno 2022) Accerchiato e aggredito da quattro persone armate di catena, che gli hanno provocato una frattura scomposta e diverse settimane di prognosi: è quanto ha subito un Capotreno Trenord nel tardo pomeriggio di martedì 21 giugno, nella stazione di Belgioioso (Pavia). Un episodio gravissimo al quale le segreterie sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, OR.S.A. Ferrovie, SLM Fast Confsal, UGL Ferrovieri e Faisa Cisal hanno deciso di reagire immediatamente con la proclamazione di uno sciopero di due ore che prenderà forma dalle 10 alle 12 di giovedì 23 giugno: l’agitazione riguarderà capitreno, macchinisti e personale di assistenza Trenord. Lo sciopero potrà causare ripercussioni – limitazioni, cancellazioni e ritardi – sulla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Accerchiato eda quattro persone armate di catena, che gli hanno provocato una frattura scomposta e diverse settimane di prognosi: è quanto ha subito unnel tardo pomeriggio di martedì 21 giugno, nella stazione di Belgioioso (). Un episodio gravissimo al quale le segreterie sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, OR.S.A. Ferrovie, SLM Fast Confsal, UGL Ferrovieri e Faisa Cisal hanno deciso di reagire immediatamente con la proclamazione di unodi due ore che prenderà forma dalle 10 alle 12 di23 giugno: l’agitazione riguarderà capitreno, macchinisti edi assistenza. Lopotrà causare ripercussioni – limitazioni, cancellazioni e ritardi – sulla ...

