(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Quindicisu 18 controllate in provincia di Caserta non sono risultate in regola con la normativa in materia di lavoro; impiegavano infatti lavoratori in nero. È quanto emerso dai controlli anti-effettuati da una task force composta da personale degli Ispettorati Territoriali del Lavoro di Caserta, Salerno, Brindisi e Cagliari, assieme ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, al personale ispettivo dell’Inps e dello Spesal dell’Asl di Caserta, con la partecipazione dei mediatori culturali messi a disposizione dall’O.I.M.. L’attività di vigilanza straordinaria è stata realizzata nell’ambito del Progetto multi-agenzia SU.PR.EME., finanziato dalla Commissione Europea Fondo FAMI 2014/2020 e coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I ...

Caporalato nel Casertano, irregolari 15 aziende agricole su 18 - Cronaca Quindici aziende agricole su 18 controllate in provincia di Caserta non sono risultate in regola con la normativa in materia di lavoro; impiegavano infatti lavoratori in nero. (ANSA)