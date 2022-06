(Di mercoledì 22 giugno 2022) Quindicisu 18 controllate in provincia di Caserta non sono risultate in regola con la normativa in materia di lavoro; impiegavano infatti lavoratori in nero. È quanto emerso dai ...

Pubblicità

Kapparar1 : RT @SkyTG24: Caporalato nel Casertano, irregolari 15 aziende agricole su 18 - SkyTG24 : Caporalato nel Casertano, irregolari 15 aziende agricole su 18 - anteprima24 : ** #Caporalato nel #Casertano, irregolari 15 aziende agricole su 18 ** - ServiziAlLavoro : Emesse misure cautelari nei confronti di 13 persone nell'ambito di controllo contro il caporalato L'indagine ha pre… - ServiziAlLavoro : Lotta al caporalato nel Catanzarese: eseguite 13 misure cautelari - -

Agenzia ANSA

È quanto emerso dai controlli anti -effettuati da una task force composta da personale ... per la presenza accertata di 25 lavoratori "in nero";dettaglio sono state verificate, ...Ieri le prime condanne con patteggiamento per due dei quattro imputati cheluglio 2021 furono arrestati per lo sfruttamento della manodopera, il cosiddetto, all'autolavaggio I Faraoni ... Caporalato nel Casertano, irregolari 15 aziende agricole su 18 Quindici aziende agricole su 18 controllate in provincia di Caserta non sono risultate in regola con la normativa in materia di lavoro; impiegavano infatti lavoratori in nero. È ...Quindici aziende agricole su 18 controllate in provincia di Caserta non sono risultate in regola con la normativa in materia di lavoro; impiegavano infatti lavoratori in nero. (ANSA) ...