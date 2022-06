Capelli che togli dalla spazzola: sai dove si buttano? Hai sempre sbagliato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quando togli i Capelli dalla spazzola, dove li butti? Probabilmente hai sempre sbagliato senza saperlo. Scopriamo nel dettaglio la verità. Chi ha tanti Capelli, sa benissimo quanto sia fastidioso rimuoverli dalla propria spazzola, spesso questi finiscono sul pavimento, negli scarichi della doccia o sui vestiti. Ma quando li rimuoviamo, dove vanno buttati? Probabilmente hai sempre L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quandoli butti? Probabilmente haisenza saperlo. Scopriamo nel dettaglio la verità. Chi ha tanti, sa benissimo quanto sia fastidioso rimuoverlipropria, spesso questi finiscono sul pavimento, negli scarichi della doccia o sui vestiti. Ma quando li rimuoviamo,vanno buttati? Probabilmente haiL'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

nomeancorainuso : Omg che invidia, io già al nono mese?? Anche la manina che gli accarezza i capelli Mile è un cutie - srachnarok : Voi capite che ho i capelli che profumano di giusy quindi non li laverò fino a quando lei non torna - addormentata_l : @angelo_anonimo @SingerFrapp @ritorn0 @Erminio71890018 @VAngeloAnonimo @Antonel72713840 @martelgeppj1 @mirco63mirco… - BenissimoVa : @sebi__78 Sai che mia mamma mi ha portato tutte le estati a tagliare i capelli dal barbiere finché non ho avuto l'e… - inglese4you : @karamaz40068346 @PoliticaPerJedi sì, ma con complessità ?? (mica come me che in 5 minuti netti mi lavo i capelli, l… -