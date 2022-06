Caos burocratico per il doppio cognome ai neonati Marche Nord sospende le registrazioni e la Prefettura si arrabbia | ' Rispristinate il

Pubblicità

nicecool68 : @RobertoRenga Ma come può funzionare un paese in mezzo a questo caos burocratico e di menti lucide? - paolinhofer : @tcarapezza @AlbertMotta82 Cambiando discorso,unico appunto che mi sento di fare ai nostri è non aver chiuso le fir… - LGrecoRM : @joecuce @ascochita P.s. non penso che la classe dirigente tedesca sia meno corrotta della nostra, di sicuro esiste… -

corriereadriatico.it

PESARO - Per sospendere un servizio pubblico è sufficiente dover registrare un neonato con due cognomi, anziché con uno. Ovvero per mandare in tilt la burocrazia può bastare una sentenza della Corte ...... una totale improvvisazione, cominciando dall'ennesimo fardelloche sta ricadendo in ... Insomma, datori di lavoro, lavoratori e professionisti sono nelpiù completo". Caos burocratico per il doppio cognome ai neonati. Marche Nord sospende le registrazioni e la Prefettura si ar PESARO - Per sospendere un servizio pubblico è sufficiente dover registrare un neonato con due cognomi, anziché con uno. Ovvero per mandare in tilt la burocrazia può bastare una sentenza della Corte ...VENEZIA - Edilizia, l'incertezza sui bonus, crediti fiscali bloccati per 400 milioni solo in Veneto e i rincari stanno frenando un settore fino a oggi decisivo per la ripresa italiana. Anche ...