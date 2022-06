Cancel culture, la guerra parallela tra Kiev e Mosca su lingua e prodotti editoriali. E la Moldavia vieta di diffondere notizie russe (Di mercoledì 22 giugno 2022) La difesa di Kiev contro l’invasione di Mosca passa anche attraverso la derussificazione. L’ultimo atto di una battaglia, iniziata in realtà diversi anni fa, è il disegno di legge approvato dal Parlamento ucraino, che vieta la distribuzione e l’importazione in Ucraina di libri editi in Russia e in Bielorussia e la riproduzione di musica prodotta da cittadini russi. Sui media ucraini si precisa che la decisione non riguarda la lingua russa, che non sarà vietata nel Paese, ma i prodotti editoriali e musicali dei cittadini di Mosca. Il fine, secondo le autorità ucraine, è porre un freno alla propaganda russa e difendere la cultura ucraina. È evidente però che il disegno di legge si inserisce in un’ampia operazione di presa di distanza dall’eredità che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) La difesa dicontro l’invasione dipassa anche attraverso la derussificazione. L’ultimo atto di una battaglia, iniziata in realtà diversi anni fa, è il disegno di legge approvato dal Parlamento ucraino, chela distribuzione e l’importazione in Ucraina di libri editi in Russia e in Bielorussia e la riproduzione di musica prodotta da cittadini russi. Sui media ucraini si precisa che la decisione non riguarda larussa, che non saràta nel Paese, ma ie musicali dei cittadini di. Il fine, secondo le autorità ucraine, è porre un freno alla propaganda russa e difendere la cultura ucraina. È evidente però che il disegno di legge si inserisce in un’ampia operazione di presa di distanza dall’eredità che il ...

