Campionati italiani assoluti atletica Rieti 2022 | calendario | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tutto pronto per ididileggera, intra venerdì 24 e domenica 26 giugno. I migliori atletisono pronti a sfidarsi in pista e in pedana per la maglia tricolore. Tornano in gara i campioni olimpici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, oltre a Massimo Stano nella marcia. Di seguito, ilcompleto della manifestazione Venerdì 24 giugno 17.45 Marcia su strada 10km donne 18.45 Marcia su strada 10km uomini Sabato 25 giugno 13.30 Martello donne 14.00 100m ostacoli Eptathlon donne 14.20 100m Decathlon uomini 14.55 Salto in alto Eptathlon donne 15.15 Salto in lungo Decathlon uomini 15.45 Lancio del disco uomini 16.00 400m ostacoli donne (batterie) 16.25 400m ostacoli ...